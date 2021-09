Cuba a participé au Dialogue ibéro-américain sur la transformation numérique dans l’Enseignement supérieur

La Havane, 29 sep (ACN) José Ramón Saborido, ministre cubain de l’Enseignement supérieur, a participé ce mardi au deuxième Dialogue ibéro-américain sur la transformation numérique dans l’Enseignement supérieur, selon une publication du ministère sur Twitter.

Saborido a abordé les stratégies régionales et cubaines de formation, d’accès, de qualité, d’équité, de continuité des études et d’internationalisation face à la pandémie.

Il a aussi indiqué que la Stratégie ibéro-américaine pour la transformation numérique de l’Enseignement supérieur doit prendre en considération quatre axes stratégiques : la formation et l’accès, la qualité, l’équité et la continuité des études et l’internationalisation.

« Le ministre de l’Enseignement supérieur de la République de Cuba, José Ramón Saborido Loidi, a ouvert ce mardi le deuxième Dialogue ibéro-américain sur la transformation numérique dans l’Enseignement supérieur. #EducationSuprieureCubaine #UniversitéEstScience #ForgeantFuture », l’entité cubaine a publié sur Twitter.

De manière virtuelle, la rencontre a réuni les plus hauts responsables de l’Enseignement supérieur des 22 pays qui composent la Conférence ibéro-américaine, afin d’adopter une stratégie commune pour encourager des actions spécifiques dans la région.

Le rendez-vous virtuel est le préambule de la deuxième Réunion de ministres et de hauts fonctionnaires de l’Enseignement supérieur, qui aura lieu l’année prochaine.