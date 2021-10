Ghana envoie un don solidaire à Cuba

La Havane, 3 oct (ACN) Ghana envoie à Cuba un don de médicaments et de matériel jetable, dans le but d’aider la plus grande Île des Antilles dans la lutte contre la COVID-19.

La Chambre de Commerce Ghana-Cuba a fait la présentation officielle auprès de l’ambassadeur de l’Île Pedro Luis Despaigne González, d’après Cubaminrex.

Les deux pays célèbreront le 23 décembre prochain l’anniversaire 61 de relations diplomatiques, au milieu d’une coopération soutenue dans différents domaines.

Ces dernières semaines, la nation caribéenne a reçu des dons de solidarité de plus d’une dizaine de pays, y compris le Mexique, le Venezuela, la Russie, la Chine, l’Argentine, la Bolivie, le Nicaragua et l’Iran, ainsi que des groupes de solidarité de la France, de l’Italie et des États-Unis, entre autres.