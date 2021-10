Plus d’aide médicale arrivera à Cuba depuis l'Italie

La Havane, 25 oct (ACN) Une nouvelle donation de matériaux et fournitures médicales arrivera à Cuba prochainement, après avoir quitté ce lundi Milan, Italie, sur un vol de la compagnie aérienne Neos.

Selon le site Web de la Chancellerie cubaine, Cubaminrex, l’envoi a été coordonné par l’Association nationale d’amitié Italie-Cuba (Anaic).

Cubaminrex souligne que le lot est évalué à environ 90 mille euros, et fait partie du projet solidaire bilatéral « Pour une accolade ».

Le don comprend des lunettes, des masques, des blouses, des saturateurs, du gel détergent, du désinfectant et des gants stériles destinés aux hôpitaux de Las Tunas et de Santiago de Cuba, selon l’organisation solidaire.

Anaic a aussi annoncé que deux autres envois arriveront à la plus grande l’Île des Antilles le mois prochain, y compris un conteneur par la voie maritime.

Le projet solidaire « Pour une accolade », promu par l’Association avec l’Entreprise d’enregistrements et d’éditions musicales et la collaboration de Neos, l’Association récréative et culturelle italienne et Timbalaye, a envoyé un premier don à l’Île le 4 octobre dernier.