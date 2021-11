La Bolivie exprime son soutien à Cuba face aux tentatives de déstabilisation

La Havane, 15 nov (ACN) Le ministère des Relations extérieures de l’État plurinational de Bolivie a rejeté aujourd’hui les tentatives visant à promouvoir la violence interne et à forcer un changement de gouvernement à Cuba.

L’ambassade de Cuba dans ce pays frère a remercié sur Twitter pour les manifestations de solidarité et de fraternité du Gouvernement et du peuple boliviens et a partagé le communiqué d’appui de la Chancellerie de Bolivie à Cuba, publié sur le site Web du ministère des Affaires étrangères de ce pays.

La nation a réitéré son appel à la communauté internationale pour exiger la levée du blocus économique, commercial et financier imposé à Cuba par les États-Unis et le respect des principes de la Charte des Nations unies, spécialement la non-ingérence dans les affaires intérieures des États.

Au cours de cette journée, plusieurs nations du monde ont exprimé leur soutien solidaire à Cuba et leur rejet des actions déstabilisatrices organisées depuis les États-Unis contre l’Île.