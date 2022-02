Le Président cubain participera au rendez-vous international pour la reconstruction d’Haïti

La Havane, 16 fév (ACN) Le président de Cuba, Miguel Diaz-Canel, participera aujourd’hui à la « Conférence internationale pour le Financement de la reconstruction de la Péninsule sud d’Haïti », le ministère cubain des Affaires étrangères a annoncé.

La Chancellerie cubaine a annoncé sur Twitter l’intervention du Premier Secrétaire du Parti communiste de Cuba et Président de la République, prévue pour cet après-midi.

La conférence, où la Secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Amina Mohammed, participe, sera axée sur la reconstruction de la péninsule sud haïtienne, dévastée par le puissant séisme d’août 2021.

Le tremblement de terre de magnitude 7,2 a frappé Haïti le 14 août 2021, et a causé 2 200 morts, plus de 12 000 blessés, 329 disparus et plus de 26 000 déplacés, selon des sources officielles.