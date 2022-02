Le Vice-premier ministre russe visitera Cuba

La Havane, 16 fév (ACN) Yuri Borísov, vice-premier ministre russe, visitera Cuba ce vendredi pour poursuivre les échanges intergouvernementaux sur la coopération commerciale et économique.

L’intention du voyage de Borisov, lequel inclut aussi le Venezuela et le Nicaragua, sera de discuter des façons d’optimiser le commerce bilatéral et de renforcer la coopération économique entre les pays, selon Prensa Latina.

Le voyage du Vice-premier ministre russe commence mercredi à Caracas, continue demain à Managua et se termine le 18 à La Havane.

Borisov est à la tête des commissions intergouvernementales de coopération commerciale, économique et technique avec Cuba et le Venezuela, qui se réunissent chaque année en dépit des restrictions imposées par la COVID-19.

Cuba et la Russie entretiennent des relations bilatérales solides et stratégiques, et les peuples des deux pays sont unis par des liens d’amitié et de solidarité.