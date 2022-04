Le Président Diaz-Canel a reçu la Vice-présidente exécutive de la République bolivarienne du Venezuela

La Havane, 13 avr (ACN) Le Président de la République, Miguel Diaz-Canel Bermudez, a reçu ce mardi Delcy Rodriguez Gomez, vice-présidente exécutive de la République bolivarienne du Venezuela, qui effectue une visite de travail à Cuba dans le cadre de la révision des accords intergouvernementaux entre les deux nations.

Pendant la rencontre, laquelle a eu lieu dans une atmosphère d'amitié et de solidarité, des questions liées à l'agenda bilatéral des deux pays, ainsi que des questions de coopération, ont abordées.

Le mandataire a réaffirmé la ferme solidarité du peuple cubain avec la patrie de Chávez et a condamné les mesures coercitives et unilatérales prises par les États-Unis contre le Venezuela. Pour sa part, la dirigeante vénézuélienne a réaffirmé le soutien de la Révolution bolivarienne à l’Île, ainsi que la condamnation du blocus américain contre Cuba.

Delcy Rodriguez a été accompagnée de ministres et de fonctionnaires du gouvernement bolivarien.

La délégation cubaine a été aussi représentée par le premier ministre Manuel Marrero Cruz ; le vice-premier ministre Ricardo Cabrisas Ruiz ; le chancelier Bruno Rodriguez Parrilla ; les ministres du Commerce extérieur et de l’Investissement étranger, et de l'Énergie et des Mines, Rodrigo Malmierca Díaz et Liván Arronte Cruz, respectivement, ainsi que par la vice-ministre des Affaires étrangères, Josefina Vidal Ferreiro.