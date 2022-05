Diaz-Canel assiste à la Rencontre de solidarité avec Cuba (+Photos)

La Havane, 2 mai (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Premier Secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et Président de la République, assiste à la séance plénière de la Rencontre internationale de Solidarité avec Cuba qui conclut aujourd’hui.

Au Palais des Conventions de La Havane, un millier de représentants de mouvements et d’organisations politiques, syndicales, sociales et solidaires avec l’Île, provenant de plus de 50 pays, exigent la fin du criminel blocus économique, commercial et financier des États-Unis contre Cuba et de la politique agressive du Gouvernement américain.

Les membres du Bureau politique Esteban Lazo, président de l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire; Roberto Morales, secrétaire d’organisation du Comité central du Parti; Ulises Guilarte, secrétaire général de la Centrale des travailleurs de Cuba; Teresa Amarelle, secrétaire générale de la Fédération des femmes cubaines, et Bruno Rodriguez, ministre des Affaires étrangères, ainsi que d’autres dirigeants et invités, sont aussi présents au rendez-vous.

Les participants à cette rencontre ont assisté ce dimanche au défilé enthousiaste et massif du Premier mai sur la Place de la Révolution José Marti et ont échangé ce samedi avec des collectifs de travailleurs et des quartiers en transformation, en majorité de La Havane.

Divisés en trois commissions, les délégués débattent de la solidarité avec les causes justes des peuples, la crise mondiale, la COVID-19, le droit à la vie et de l’unité dans la diversité dans la lutte anti-impérialiste des peuples.