Le Président mexicain conclut sa visite officielle à Cuba

La Havane, 9 mai (ACN) Miguel Diaz-Canel Bermúdez, Premier Secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et Président de la République, a fait ses adieux ce dimanche, à l’aéroport international José Marti de cette capitale, à son homologue mexicain Andrés Manuel López Obrador, qui a réalisé sa première visite officielle à la nation caribéenne.

Pendant son séjour dans la plus grande Île des Antilles, du 7 au 8 mai, le chef de l’État mexicain a reçu l’ordre José Marti, la plus haute décoration accordée par le Gouvernement cubain.

En échange avec Diaz-Canel, le visiteur s’est prononcé pour la fin du blocus économique, commercial et financier imposé par les États-Unis et a déclaré qu’il prônait pour un dialogue franc et respectueux.

López Obrador a rejeté l’exclusion de Cuba du Sommet des Amériques, qui aura lieu en juin prochain dans la ville américaine de Los Angeles.

Ce dimanche, un accord de coopération entre Cuba et le Mexique dans le domaine de la santé a été signé, afin de renforcer la collaboration scientifique, technologique et de l’innovation entre les deux pays.

Cette visite a marqué une nouvelle étape dans les relations bilatérales entre les deux pays, dans le cadre de l’anniversaire 120 des relations diplomatiques ininterrompues.