Cuba et la France renforcent leurs relations parlementaires

Havane, 27 juin (Granma) Le rôle actif joué par la France au sein de l'Union européenne, en faveur du maintien et du développement de l'accord de dialogue politique et de coopération avec Cuba, a été souligné par le président de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire, Esteban Lazo Hernandez, lorsqu'il a reçu, au Capitole national, une délégation du groupe d'amitié France-Caraïbes du Sénat français.

« J'attache une grande importance au rôle que les relations parlementaires peuvent jouer dans la promotion des liens bilatéraux entre nos deux pays, dans les différents domaines de la vie politique, économique, culturelle et sociale », a déclaré Esteban Lazo, qui est également membre du Bureau politique du Comité central du Parti.

Selon le site web du Parlement cubain, lors de la réunion, Lazo Hernandez a rappelé qu'il s'agit de la deuxième délégation de parlementaires français à visiter notre pays en 2022. « Nous sommes profondément reconnaissants de la solidarité que nous avons reçue du groupe d'amitié France-Caraïbes et d'autres membres des deux chambres du Parlement français, reflétée dans leurs déclarations et leurs demandes en faveur de la levée du criminel blocus qui, depuis plus de six décennies, est imposé à notre peuple par le gouvernement des États-Unis », a déclaré le président de l’Assemblée nationale.

Il a souligné qu'à la suite des échanges prévus, « les liens entre nos deux Parlements et nos deux peuples seront renforcés ».

Pour sa part, la sénatrice Hélène Conway-Mouret, qui conduisait la délégation française, a déclaré que les deux pays ont une histoire commune, dans laquelle de nombreuses personnalités ont soutenu la nation caribéenne, et que, face aux difficultés, il existe une volonté de poursuivre dans cette voie.

Elle a réitéré son rejet du blocus des États-Unis, s'est déclarée prête à soutenir la reconnaissance des vaccins cubains et a insisté sur l'importance de renforcer les échanges régionaux dans les Caraïbes, de faciliter les transports et les communications et d'assurer la coopération dans d'autres secteurs.