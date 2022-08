Cuba présente ses condoléances à l’Iran à la suite de fortes pluies

La Havane, 1 août (ACN) Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez Parrilla, a adressé aujourd’hui ses condoléances au peuple et au gouvernement iraniens pour les pertes en vies humaines et les dommages causés par les fortes pluies qui ont frappé cette nation ces derniers jours.

Nous présentons nos condoléances aux familles des victimes, a déclaré Rodriguez Parrilla ce lundi sur Twitter.

Selon les autorités iraniennes, les inondations et les glissements de terrain causés par les pluies torrentielles de la semaine dernière ont laissé près de 40 000 sans-abri, au moins 80 morts et une trentaine de disparus.

Yaghub Soleimani, secrétaire général du Croissant-Rouge, a précisé que 60 villes, 140 villages et plus de 500 hameaux ont été touchés par les inondations, et la province de Téhéran a été la plus touchée, selon l’agence de presse Irna.