La Havane, 31 août (Granma)

Le Premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et président de la République, Miguel Diaz-Canel Bermudez, a souligné les liens historiques d'amitié qui nous unissent au Vietnam, dans le cadre de la visite du Premier vice-ministre cubain des Relations extérieures, Gerardo Peñalver Portal, dans ce pays d’Asie du Sud-Est.

« Cuba et le Vietnam entretiennent des liens de profonde amitié, forgés par Ho Chi Minh, Raul et Fidel Castro lors des luttes pour la libération et la reconstruction de ce pays frère », a posté le dirigeant cubain sur le réseau social son compte Twitter, soulignant qu'il existe « un sentiment réciproque d'admiration et d'affection entre nos peuples, nos partis et nos gouvernements ».

Dans le cadre de son programme de travail, le Premier vice-ministre Peñalver Portal a coprésidé la 7e Réunion des consultations politiques entre les ministères des Relations extérieures des deux pays avec le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Ha Kim Ngoc.

Selon l'agence de presse vietnamienne, les deux dirigeants ont évalué les domaines de coopération entre les deux pays et leurs ministères. Ils ont convenu de continuer à travailler en étroite collaboration pour préparer les visites et les contacts de haut niveau, promouvoir les mécanismes de coopération, intensifier les relations en matière de commerce et d'investissements, ainsi que la coopération dans des domaines d'intérêt commun tels que la sécurité alimentaire, l'éducation, la santé, la science et la technologie, la culture et le tourisme.