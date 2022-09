Le Président de Cuba reçoit des hommes d'affaires et des personnalités italiennes

La Havane, 31 août (RHC) Le président cubain Miguel Díaz-Canel a rencontré mercredi au Palais de la Révolution plusieurs hommes d'affaires et personnalités italiennes pour continuer à renforcer les relations entre les deux pays.

Le président a remercié les amis italiens pour la réunion et a écouté les propositions et les préoccupations concernant les investissements étrangers, selon le compte Twitter de la présidence.

"Au milieu de ces circonstances difficiles, votre venue ici en dit long sur votre engagement et votre compréhension de #Cuba", a-t-il déclaré.

Les représentants du pays européen ont exprimé l'importance de l'amitié entre les deux nations et la volonté d’aider.

"Nous ne sommes pas venus pour critiquer, mais pour trouver des solutions", ont-ils déclaré aux plus hauts dirigeants cubains.

Manuel Marrero Cruz, premier ministre de Cuba, et Alejandro Gil Fernández, vice-premier ministre et ministre de l'économie et de la planification étaient également présents à la réunion .

Marrero Cruz a confirmé aux Italiens que la mise à jour de la stratégie économique et sociale du pays inclut la participation étrangère, envers laquelle Cuba est ouverte pour écouter les propositions.

Les relations entre les deux nations se sont renforcées ces derniers temps, comme en témoigne la rencontre entre Díaz-Canel et Marcos Papacci, président de l'Association nationale d'amitié italo-cubaine (ANAIC), le 21 août.

À cette occasion, le chef d'État cubain a exprimé sa gratitude pour le soutien apporté au plus grand des Antilles face aux manifestations contre Cuba, lors des événements de l'hôtel Saratoga et pour l'aide reçue lors de la tragédie de l'incendie à Matanzas.