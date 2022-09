Le Conseil politique de l’ALBA se réunira ce mois

La Havane, 3 sep (ACN) Le Conseil politique de l’Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique-Traité de commerce des Peuples (ALBA-TCP) se réunira le 23 septembre dans le cadre de l’Assemblée générale de l’ONU.



Selon le site Web de la Chancellerie du Venezuela, les ministres des Affaires étrangères des pays membres du bloc régional participeront à la réunion afin d’accorder la position commune de l’Alliance sur différentes questions multilatérales.



Rubén Dario, vice-ministre vénézuélien des questions multilatérales, a rencontré ces derniers jours, Sacha Llorenti, secrétaire exécutif de l’ALBA-TCP, pour examiner la mise en œuvre de l’agenda de travail conjoint, comme la première rencontre de l’ALBA digital, les réunions de la jeunesse de l’organisme, la préparation des Prix de l’ALBA et les Jeux de l’ ALBA, qui auront lieu en 2023, selon Prensa Latina.



Llorenti a aussi échangé avec Carlos Faría, ministre vénézuélien des Affaires étrangères, dans le but de renforcer l’intégration latino-américaine et caribéenne, ainsi qu’avec Rander Peña, vice-ministre pour l’Amérique latine de la Chancellerie pour conclure la stratégie de travail dans le domaine politique, économique, culturel et sportif pour le prochain semestre.

Lors de leur dernière réunion en mars 2021, les participants ont dénoncé les politiques guerrières et de domination des pays occidentaux, en particulier des États-Unis.