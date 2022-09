De conversations migratoires entre Cuba et la Bolivie ont conclu

La Havane, 15 sep (ACN) La deuxième série de conversations sur les questions migratoires entre la République de Cuba et l’État plurinational de Bolivie ont conclu aujourd’hui dans cette capitale.

La réunion était présidée par Eva Chiquimia Mamani, vice-ministre de la gestion institutionnelle et de l’activité consulaire au ministère des Affaires étrangères (MINREX) de l’État plurinational de Bolivie, et par Ernesto Soberón Guzmán, directeur général des affaires consulaires et de l’attention aux Cubains résidant à l’étranger du MINREX, le site Web de la Chancellerie informe.

Selon le texte, lors de la réunion le comportement du flux migratoire entre les deux pays a été examiné.

Les deux parties ont souligné l’importance de ces rencontres et ont exprimé leur volonté de renforcer les mécanismes opérationnels et globaux de collaboration bilatérale dans le domaine des migrations.