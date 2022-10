Le Premier ministre cubain conclut sa tournée dans des pays asiatiques

La Havane, 6 oct (PL) Le Premier ministre cubain Manuel Marrero termine jeudi une tournée des nations indochinoises visant à renforcer les liens de fraternité et de coopération avec le Vietnam, le Laos et le Cambodge.

L'étroite amitié entre le leader historique de la révolution cubaine, Fidel Castro, et le roi-père cambodgien, Norodom Sihanouk, a été l'un des thèmes mis en avant jeudi par Marrero et Sa Majesté Norodom Sihamoni qui l'a reçu en audience au Palais royal.

Le même jour, le chef du gouvernement cubain a tenu un entretien avec le président du Parlement et de l'Assemblée interparlementaire de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean), Heng Samrin, au cours duquel l'intérêt de renforcer les liens entre les législatures des deux pays a été clairement exprimé.

Au cours de son séjour, Marrero a dialogué avec son homologue cambodgien, Hun Sen, auquel il a exprimé sa volonté d'élargir les relations bilatérales et de promouvoir la mise en œuvre de tous les mémorandums d'accord signés.

Hun Sen, pour sa part, a salué les efforts et les succès de Cuba dans la recherche en matière de santé, notamment la production de vaccins antiCovid-19, et a demandé que l'île envisage de doper sa coopération avec le Cambodge, notamment dans le domaine de la santé et dans d'autres comme le sport, les investissements et l'information.

Les chefs de gouvernement ont également assisté à la signature de deux protocoles d'accord : l'un portant sur un programme d'échange culturel et l'autre sur la coopération en matière d'éducation physique, de culture et de sport.

Ces accords, note le Phnom Penh Post, « lient les ministères de la culture des deux pays de 2022 à 2027, ainsi que le ministère de l'éducation, de la jeunesse et des sports du Cambodge avec l'Institut national des sports, de l'éducation physique et des loisirs de Cuba.

Marrero y est arrivé en provenance du Laos, où il a été reçu par les plus hautes autorités du Parti populaire révolutionnaire Lao, de l'État et du corps législatif, auxquelles il a ratifié l'intérêt de faire progresser la coopération bilatérale dans des domaines d'intérêt commun.

À l'issue des entretiens officiels à Vientiane, quatre accords ont été paraphés en matière d'enseignement supérieur, de l'agriculture et de la santé, ce qui donnera une forte impulsion aux relations bilatérales.

La tournée des pays indochinois, la première de Marrero en tant que chef de gouvernement a débuté le 28 septembre à Hanoï, où au-delà des rencontres avec les principaux dirigeants il a participé à un forum de promotion des affaires Vietnam-Cuba et a reçu l'ordre de Ho Chi Minh.

Dans la capitale vietnamienne, une douzaine d'accords ont été signés visant à renforcer et à consolider la coopération dans divers domaines et à élargir les relations fraternelles historiques, notamment un plan d'action pour la mise en œuvre de l'agenda économique bilatéral à moyen terme (2023-2025).