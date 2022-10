Cuba défend un monde sans blocus et un monde plus juste à l'Unesco

La Havane, 13 oct (RHC) L'ambassadrice de Cuba à l'Unesco, Yahima Esquivel, a plaidé aujourd'hui pour un monde sans blocus ni sanctions unilatérales contre des pays souverains et pour un ordre mondial plus juste, humaniste et éthique.

S'exprimant lors de la 215e session du Conseil exécutif de l'organisation, la diplomate a rappelé que Cuba fait face à un blocus économique, commercial et financier imposé par les États-Unis depuis plus de six décennies, dont elle a dénoncé la cruauté et le caractère unilatéral.

Dans la suite du forum, qui se déroule du 5 au 19 octobre, elle a rejeté le renforcement du siège à des niveaux sans précédent depuis 2019, une agression que Washington a maintenue même en pleine pandémie de Covid-19.

Sous l'administration de Donald Trump (2017-2021), les États-Unis ont appliqué 243 mesures pour intensifier l'étouffement contre la nation antillaise, une politique hostile qui s'est poursuivie avec l'arrivée à la Maison Blanche de son successeur, Joseph Biden, a-t-elle déclaré.

À cet égard, Yahima Esquivel a affirmé que Cuba paie un prix élevé pour défendre son droit légitime d'exister en tant que nation souveraine et indépendante.

L'ambassadrice a remercié l'Unesco pour son soutien afin de contrer l'impact du blocus injuste dans ses domaines de compétence, l'éducation, la science, la culture et l'information.

"Permettez-nous de reconnaître la sensibilité dont fait preuve l'Unesco à l'égard de nos besoins et de nos urgences, ainsi qu'à l'égard des efforts considérables déployés par le peuple et le gouvernement cubains, qui ont dû faire face à d'énormes défis, mais qui n'ont pas cessé de vouloir avancer dans la construction d'une société plus juste, démocratique, prospère et durable", a-t-elle souligné.