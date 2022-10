Une délégation du ministère vietnamien de la Sécurité publique visite Cuba

La Havane, 13 oct (ACN) Une délégation du ministère de la Sécurité publique de la République socialiste du Vietnam est arrivée dans cette capitale en visite de travail, dirigée par son titulaire, le Général d’Armée To Lam, membre du Bureau politique du Parti communiste vietnamien.



À l’aéroport international José Marti, le groupe a été reçu par son homologue cubain, le Général de division Lázaro Alberto Álvarez Casas, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste de Cuba et ministre de l’Intérieur, ainsi que d’autres chefs de l’institution.



La visite est un signe des liens d’amitié étroits entre les deux nations et la volonté d’encourager la coopération entre les organismes concernés.



Le Général d’Armée To Lam et son délégation, pendant leur séjour dans le pays, auront des entretiens officiels avec leurs collègues cubains, afin d’évaluer les résultats des échanges et la coopération entre les deux parties, et entreprendront d’autres activités.



La République socialiste du Vietnam est le pays le plus oriental de la péninsule Indochina, en Asie du Sud-Est.