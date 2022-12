Excellents accords entre Cuba et l'Algérie

ALGER. – « Cuba et l'Algérie sont deux pays qui entretiennent une relation exemplaire depuis soixante ans. Notre amitié n'a pas été une amitié quelconque. Notre relation a été une relation de véritable fraternité et solidarité, de soutien mutuel dans les moments les plus difficiles. »

C'est ainsi que le Premier Secrétaire du Comité central du Parti communiste et président de la République de Cuba, Miguel Diaz-Canel Bermudez, a qualifié l'histoire commune entre les deux nations. Il a fait cette déclaration à la presse le 17 septembre depuis le Palais présidentiel El Mouradia, où il avait été reçu quelques heures auparavant par Son Excellence Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire.

Le dirigeant cubain a souligné devant les journalistes et son homologue algérien que la présence de la délégation de haut niveau de l'Île, qui est arrivée dans ce pays maghrébin pour effectuer une visite officielle, « est un signe de l'importance que nous attachons au développement des relations bilatérales ». Lors des déclarations à la presse de la journée, les deux chefs d'État ont partagé les bonnes nouvelles nées d'une rencontre privée, mais aussi des conversations officielles entre les délégations des deux pays.

Cette visite, a déclaré le président cubain, réaffirme la volonté de poursuivre la fraternité cimentée par les leaders historiques de nos nations.

« Aujourd'hui, nous avons constaté avec le président Tebboune l'excellent état de nos relations politiques, et aussi notre large concordance, au sein des organismes internationaux, ainsi que sur les questions de l'agenda international. Nous avons également convenu de promouvoir les liens économiques, commerciaux, financiers et de coopération, et de les porter au niveau des liens politiques », a déclaré le président cubain.

Diaz-Canel Bermudez a déclaré que des sphères et des projets de coopération ont été identifiés qui « sont importants » et sur lesquels « nous allons travailler ensemble ». À cet égard, il a déclaré que ces questions « montrent un bénéfice mutuel, mais surtout, elles signifient pour notre pays un soutien important qui témoignent de la compréhension du gouvernement algérien pour notre situation ».

Selon le chef de l'État, les domaines identifiés pour la coopération comprennent « la santé, l'énergie, les sources renouvelables, l'industrie médico-pharmaceutique et les échanges culturels, éducatifs, scientifiques et technologiques ». Des secteurs qu’il a qualifiés de « très prometteurs pour la coopération »,

En outre, comme le président l'a expliqué à la presse, il a été question d'un travail commun sur la production de sucre, et il a ajouté qu'ils avaient évalué ensemble « une possibilité, une manière de renégocier ou de restructurer la dette que Cuba a envers l'Algérie ».

Diaz-Canel Bermudez a déclaré que les « raisons de se sentir très satisfaits étaient nombreuses ». Et il a souligné : « Plus que satisfaits, nous sommes très engagés envers la cause algérienne, nous sommes très engagés auprès du gouvernement algérien et du peuple algérien, et l'Algérie pourra toujours être certaine, et nous le ratifions ici aujourd'hui, qu'elle pourra compter sur le soutien du gouvernement et du peuple cubains. »

En présence de journalistes, le dirigeant cubain a évoqué « toute une histoire d'événements, d'échanges, de coopération qui ont renforcé nos relations ». À propos de la visite, il a parlé de « souhait réalisé », et il a affirmé : « Je crois que pendant les heures que nous avons passées ici en Algérie, nous avons eu une immense émotion, un sentiment ; nous avons reçu la chaleur, le soutien, l'amitié et la solidarité du peuple algérien, et aussi de ses principaux dirigeants et en particulier de vous, monsieur le Président. »

Auparavant, le président avait exprimé sa profonde gratitude « envers le président (Abdelmadjid) pour son accueil chaleureux et pour l'opportunité d'échanger ouvertement sur les questions d'intérêt bilatéral et sur l'agenda international, précisément au moment où le président fête aujourd'hui son anniversaire, et bien que nous le lui ayons déjà dit en privé, et que nous l'ayons également partagé avec la délégation algérienne, nous avons voulu, au nom du peuple et du gouvernement cubains, et en mon nom personnel, lui adresser nos félicitations à l'occasion de son anniversaire, et lui souhaiter une bonne santé et une longue vie ».

UNE VISITE POUR RENFORCER LA COOPÉRATION

Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, s'était adressé un peu plus tôt à la presse accréditée pour couvrir cette visite officielle, en parlant de soutien et de solidarité. Nos relations historiques, a-t-il dit, ont été nourries par des valeurs que les deux nations partagent, telles que la liberté, la paix et la justice.

Il a également exprimé sa conviction que « cette visite constitue une opportunité pour renforcer la coopération et la concertation entre les deux pays », tout en réitérant la « solidarité permanente de l'Algérie avec le peuple cubain dans sa marche vers la levée du blocus économique, commercial et financier imposé à son pays et auquel il est soumis depuis plus de 60 ans ».

« L'Algérie estime qu'elle a le devoir de s'engager auprès de la République de Cuba, amie et presque sœur », a-t-il souligné.

« Nous partageons des relations du passé et du présent, et nous allons construire ensemble le futur et l'avenir », a déclaré le chef de l’État algérien, avant d'informer qu'au cours des entretiens tenus peu avant entre les deux délégations, il a été convenu « d'alléger un peu le contexte économique cubain, en annulant les services de la dette et en reportant son remboursement à un autre moment ».

Selon Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie « offre également à Cuba une centrale à énergie solaire pour la production d'électricité », ainsi que de reprendre l’envoi de carburant à l’Île pour approvisionner ses centrales électriques.

Il a également détaillé la décision des deux gouvernements de coopérer sur des questions telles que la production de médicaments et la création d’entreprises mixtes pour la fabrication de vaccins contre certaines maladies africaines et non africaines. Les échanges seront également encouragés, a-t-il dit, dans d'autres secteurs du commerce et de l'enseignement supérieur.

Début 2023, a-t-il dit, se tiendra une session de la Commission mixte entre les deux pays, au cours de laquelle la délégation algérienne se rendra à La Havane avec un groupe de 150 investisseurs qui examineront les possibilités d'investissement à Cuba.

Au terme des déclarations des deux présidents, le chef de l’État algérien a adressé ses salutations au peuple cubain, et en particulier à ses jeunes, qui ont la responsabilité de poursuivre une histoire de fraternité. Il a également demandé à transmettre ses salutations au général d'armée Raul Castro Ruz, qui a été un ami très cher en Algérie.

HOMMAGE AU PEUPLE ALGÉRIEN ET À SON HISTOIRE

Le président de la République de Cuba et la délégation qui l'accompagne ont commencé leur première journée d'activités en Algérie en rendant hommage à l'histoire et aux martyrs algériens. Au monument des Martyrs, lieu emblématique de la capitale algérienne qui se dresse sur l'une des collines de la ville, le chef de l'État a déposé une gerbe dont le ruban indiquait : « Au nom du peuple cubain, aux martyrs de l'indépendance algérienne. »

Inauguré en 1982, le lieu, chargé de symbolisme, inspire le respect. Sa construction simule trois feuilles de palmier sous lesquelles se trouve une flamme éternelle.

Sur le bord de chacune d'elles se trouve la statue d'un soldat représentant les différentes étapes de la lutte de libération de l'Algérie.

Depuis le côté du sanctuaire, le Premier Secrétaire du Comité central du Parti communiste, accompagné du ministre algérien de la Santé, Abdelhak Saihi, a admiré la vue majestueuse sur la baie et la ville d'Alger aux couleurs claires, baignée par la Méditerranée.

Peu après, la délégation a visité le musée national des Combattants, situé sous le Monument. S'exprimant dans le livre d'or de l'institution, le dirigeant cubain a souligné l' « immense honneur » et la « grande satisfaction » de se trouver dans « cet important musée algérien, qui abrite les traditions de lutte, de résistance et de combat de l'héroïque peuple algérien ».

« C’est un peuple héroïque, toujours prêt à se battre jusqu'à la mort pour défendre son indépendance et sa souveraineté », a-t-il écrit dans le livre d’Oor.

Ce fut une journée fructueuse et émouvante pour Cuba en Algérie. Dans l'un de ses tweets du jour, dans lequel Diaz-Canel félicitait les étudiants cubains pour la célébration de la Journée internationale des étudiants, le 17 novembre, le chef de l'État a résumé en quelques mots l'ordre du jour d'un jeudi qui laisse entrevoir de bonnes choses pour l'avenir : « nous avons conclu d'excellents accords pour notre économie avec nos frères algériens. »