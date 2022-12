Le Président de Cuba visite la Grande Mosquée d'Alger

Alger, 18 nov .- Le président cubain Miguel Díaz-Canel a visité vendredi la Grande Mosquée d'Alger, une activité par laquelle il a entamé le deuxième jour de sa visite officielle dans ce pays africain.

"Nous avons visité la Grande Mosquée d'Alger, un lieu impressionnant. Nous avons été reçus avec la même affection que nous avons ressentie depuis notre arrivée dans cette nation sœur. C'était un honneur pour notre délégation de se trouver dans ce lieu sacré", a écrit le président sur son compte Twitter.

La veille, Díaz-Canel s'est entretenu avec son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune de l'état des relations économiques, commerciales, financières et de coopération, et ils ont convenu de l'importance de les réactiver pour les amener au même niveau que les liens politiques.

M. Tebboune a fait état de la décision d'annuler le service de la dette, ainsi que d'offrir à Cuba une centrale solaire pour la production d'électricité ; d'autres accords concernaient l'approvisionnement en carburant et la production de médicaments.

Concernant les annonces faites par le président hôte, le chef d'État caribéen a déclaré aux médias que "ce sont des domaines importants dans lesquels nous allons travailler ensemble et montrer un bénéfice mutuel. Ils représentent un soutien important pour notre pays.

Il a confirmé que les deux parties ont identifié des domaines tels que la santé, l'énergie, les sources renouvelables, l'industrie médico-pharmaceutique, les échanges culturels, éducatifs et scientifiques-technologiques comme étant les plus prometteurs pour notre collaboration.

L'Algérie est la première destination de la tournée internationale post-Covid-19 de Díaz-Canel, qui se terminera le 27 novembre et comprendra également la Russie, la Turquie et la Chine.

La délégation cubaine comprend également les vice-premiers ministres Ricardo Cabrisas et Alejandro Gil, le ministre des Affaires étrangères Bruno Rodríguez, le ministre du Commerce extérieur et de l'Investissement étranger Rodrigo Malmierca, le ministre de l'Énergie et des Mines Vicente de la O et le ministre de la Santé publique José Ángel Portal (Source Prensa Latina)