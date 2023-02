Le président colombien appelle à la concrétisation de l’intégration latino-américaine

La Havane, 1er février, (ACN)- Le président colombien, Gustavo Petro, a plaidé ce mardi pour la concrétisation de l’intégration latino-américaine.



A l’ouverture du XIe Cabinet binational Colombie-Équateur, le président Petro a rappelé comment la région a été façonnée à partir des racines ancestrales des peuples qui habitaient les terres actuelles de l'Amérique, dès avant la colonisation par les Européens, des gènes latins et de la présence africaine.

"Ainsi, nous avons été configurés comme un peuple divers, multiculturel, multiethnique, mais en fin de compte, je crois que nous sommes un seul peuple, celui que nous avons voulu devenir une réalité future en termes de ce que nous appelons maintenant techniquement l'intégration", a déclaré M. Petro.

Cela signifierait, a-t-il dit, "s'intégrer autour de nos problèmes fondamentaux, presque les mêmes, par le biais de projets concrets qui laissent la parole non seulement à la rhétorique mais à la réalité elle-même et qui peuvent rassembler - comme en Europe - cette diversité dans une seule communauté politique qui peut avoir une voix respectée".

"Les sciences nous disent que nous traversons une crise fondamentale", a souligné M. Petro lors de la réunion bilatérale, qui se déroule dans la ville de Tulcán, dans le nord de l'Équateur, tout près de la frontière avec la Colombie.

Gustavo Petro a estimé que face à cette crise, il est urgent d'opérer des changements fondamentaux, pour lesquels il est nécessaire d'élaborer une stratégie commune, non seulement sur les questions de nature, mais aussi sur les questions technologiques.

Il a souligné la richesse du continent en ressources pour la production d'énergie propre, comme le lithium, l'eau, le soleil et le vent, afin que l'humanité puisse surmonter la crise climatique.

Le président colombien a assuré que les (trois) Amériques peuvent se rencontrer autour de la vie, a-t-il dit, en faisant référence aux besoins en énergie propre de l'Amérique du Nord et au potentiel de l'Amérique centrale et des Caraïbes et de l'Amérique du Sud.