Consternation en Türquiye et en Syrie : Un fort séisme fait des milliers de morts et blessés

La Havane, 7 février, (ACN)- Une grande consternation règne en Türquiye et en Syrie. Un séisme de magnitude 7,8 sur l’échelle de Richter a fait ce lundi des milliers de morts et blessés des deux côtés de la frontière commune.

Dans un premier bilan provisoire annoncé par le président turc, Recep Tayyip Erdogan, quelques heures après la tragédie, les autorités turques comptabilisaient 2 300 morts et plus de 8 mille blessés.

Il a fait état de plus de 2 800 immeubles effondrés, ce qui laisse redouter une augmentation considérable du chiffre de morts.

En Syrie, les autorités comptabilisaient pendant les premières heures après le séisme, 326 morts et plus d’un millier de blessés dans plusieurs villes dont Alep, dans le nord, Hama, dans le centre, Lattaquié et Tartous sur la côte méditerranéenne.

De surcroît, une réplique de magnitude 7,5 a été enregistrée dans le sud-est de la Turquie.

Plusieurs pays ont proposé de fournir leur aide.

Le président russe Vladimir Poutine a adressé ses condoléances aux présidents syrien et turc, affirmant partager «le chagrin et la douleur de ceux qui ont perdu leurs proches». Le chef d'Etat a proposé l’aide de la Russie à Bachar al-Assad et à Recep Tayyip Erdogan.

L'Azerbaïdjan, pays frère de la Turquie, a annoncé l'envoi immédiat de 370 secouristes, selon l'agence officielle turque Anadolu. L'Italie a aussi proposé à la Turquie l'aide de sa protection civile après ce violent séisme. Une équipe de 300 secouristes du ministère russe des situations d'urgence a été expédiée sur le terrain.

Le président cubain, Miguel Díaz-Canel a adressé un message de condoléances et de solidarité à ses homologues turc et syrien et exprimé la disposition des autorités nationales de porter secours aux sinistrés du séisme.