Lula insiste sur les négociations pour mettre fin au conflit Russie-Ukraine

La Havane, 25 février, (ACN)- Le président brésilien, Luiz Inacio Lula da Silva, a de nouveau insisté ce vendredi sur la voie diplomatique pour mettre fin au conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, un an après le début des hostilités.

"À l'heure où l'humanité, avec tant de défis, a besoin de paix, la guerre entre la Russie et l'Ukraine a un an. Il est urgent qu'un groupe de pays non impliqués dans le conflit prenne la responsabilité de mener des négociations pour rétablir la paix", a souligné Lula sur son compte Twitter.

En janvier, le président brésilien a confirmé la position de neutralité du Brésil dans la guerre et refusé d'envoyer des munitions de chars Leopard 1 à l'Ukraine, lors de la visite à Brasilia du chancelier allemand Olaf Scholz.

"Le Brésil n'a aucun intérêt à transférer des munitions qui seront utilisées dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Le Brésil est un pays de paix. Le Brésil ne veut être impliqué d'aucune manière, même indirectement", a déclaré le fondateur du Parti des travailleurs.

Il a alors proposé à Olaf Scholz la création d'un mécanisme multilatéral qui pourrait servir de médiateur pour un accord de paix.

Source: Prensa Latina