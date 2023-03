AMLO : nous n'acceptons pas la farce de la destitution du président péruvien

La Havane, 28 février, (ACN)- Le président mexicain, Andrés Manuel Lopez Obrador, a une fois de plus dénoncé ce lundi la destitution et l’arrestation injuste de Pedro Castillo au Pérou.

Nous n'acceptons pas la farce de la destitution du président péruvien Pedro Castillo, car la volonté du peuple n'a pas été respectée, a-t-il souligné lors de sa conférence de presse matinale au Palais national.

Répondant à une question sur les attaques dont il a fait l'objet de la part de la présidente intérimaire du Pérou, Dina Boluarte, au sujet de sa défense, cette fin de semaine, de Pedro Castillo, le président mexicain a souligné qu’au Pérou, on a foulé aux pieds la démocratie et commis une grande injustice en remplaçant et en emprisonnant Pedro Castillo, puis en installant un gouvernement fallacieux, autoritaire et répressif.

Il est très ennuyeux, a-t-il dit, que tout le monde se taise, ce sont des hypocrites. Ils hurlent comme des crieurs quand cela leur convient et se taisent comme des momies quand cela ne leur convient pas, depuis les journaux les plus célèbres jusqu'à l'OEA discréditée, l'ONU et les organisations de défense des droits de l'homme, personne. Ils ne parlent pas de cette grande injustice.

En arrière-plan, a-t-il ajouté, il y a une oligarchie au Pérou, étrangère et nationale, qui pille les ressources naturelles de ce pays riche en gaz, en ressources minières et bien d'autres, et pour cela, ils ont besoin d'un gouvernement fantoche, d'une marionnette, et d'un congrès tout aussi soumis au capital, comme nous l’avons subi ici au Mexique pendant plus de 30 ans.

"Nous ne pouvons pas rester silencieux", a-t-il réitéré en réponse à la plainte de Dina Boluarte.