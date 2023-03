L’Amérique Latine progressiste rend hommage au Commandant Chavez

La Havane, 6 mars, (ACN)- Des personnalités politiques progressistes de l’Amérique Latine se sont donné rendez-vous ce dimanche à Caracas pour rendre hommage au Commandant Hugo Chavez à l’occasion du 10e anniversaire de sa disparition physique.

Parmi les dirigeants latino-américains présents à la cérémonie organisée comme clôture de la rencontre internationale sur la validité de la pensée bolivarienne du leader révolutionnaire vénézuélien, se trouvaient les Chefs d’État de la Bolivie et du Nicaragua, Luis Arce et Daniel Ortega, les anciens présidents de Cuba, de la Bolivie, de l’Équateur et du Honduras, le général d’armée Raul Castro, Evo Morales, Rafael Correa et Manuel Zelaya.

Les Premiers ministres de Saint-Vincent-et-les-Grenadines et de la Dominique, Ralph Gonsalves et Roosevelt Skerrit, ont également fait le déplacement pour rendre hommage à Hugo Chavez.

L’ancien président équatorien, Rafael Correa, a déclaré que le départ physique de Chavez a brisé l'âme, mais pas l'espoir qu'il a semé avec son énorme charge de tendresse et de solidarité. Il a assuré que le leader bolivarien est toujours vivant et que le meilleur hommage à son dévouement et à sa générosité est de ne jamais capituler. Le Venezuela fait face à une brutale agression impériale, mais avec l'exemple de Chavez, le peuple vaincra, a-t-il conclu.

De son côté, l’ancien président Evo Morales a souligné que le meilleur hommage qu’on peut rendre à Chavez est d'être révolutionnaire et anti-impérialiste. Ne pas trahir la lutte des peuples, agir dans l'unité et ne jamais faire confiance aux ennemis de l'humanité. L'empire a tenté d'éliminer son héritage, mais il l'a immortalisé, a-t-il indiqué.

Il a déclaré que le Commandant Chavez et le leader cubain Fidel Castro étaient les hommes les plus généreux et les plus solidaires qu'il ait connus. Il se souvient qu'ils ont discuté de la conception de programmes sociaux destinés à contribuer au développement des populations, dont la Mission Miracle, avec l'intention d'opérer gratuitement 100 000 personnes en Amérique latine. Il pensait que c'était utopique à l'époque, mais aujourd'hui le nombre de personnes bénéficiant de la mission dépasse les 700 000.

Le Premier ministre de la Dominique, Roosevelt Skerrit, a exhorté à toujours préserver l'unité qu’Hugo Chavez a transmise comme valeur et principe aux autres combattants.

"Pour ceux qui croyaient qu'en raison de la mort du Commandant Chavez, le peuple vénézuélien serait la proie de l'impérialisme, nous voici au Venezuela avec le président Nicolas Maduro, se souvenant de son principe libérateur, de son principe rationnel d'équité", a pour sa part souligné l’ancien président hondurien, Manuel Zelaya.

Le président bolivien, Luis Arce, a rappelé que "face à l'avancée du néolibéralisme en Amérique Latine, Hugo Chavez a remporté les élections de 1999, transformé le Venezuela et fait du peuple des guerriers dans la lutte contre l'impérialisme", ce qu'il considère comme une étape importante dans la lutte pour la construction du socialisme en Amérique latine et dans les Caraïbes.

A son tour, le Premier ministre de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Ralph Gonsalves, a déclaré qu’avec son travail en faveur du peuple, l'espoir s'est ouvert à des millions de personnes qui, jusqu'alors, n'avaient pas accès gratuitement aux services d'éducation, de santé et de logement.

C’est le général d’armée cubain, Raul Castro, qui a clôturé la rencontre. Dans son discours, il a mis en exergue l’amitié étroite qu’ont liée Hugo Chavez et le leader historique de la Révolution cubaine, Fidel Castro.