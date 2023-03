Le président chinois ouvre une réunion mondiale avec des partis politiques

Beijing, 15 mars (ACN) Xi Jinping, en sa qualité de secrétaire général, a ouvert mercredi à Beijing la réunion de haut niveau du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) en dialogue avec les partis politiques mondiaux.

Cet événement, qui a pour thème "La voie de la modernisation : la responsabilité des partis politiques", rassemble des dirigeants de partis et d'organisations politiques de nombreux pays.

Dans son discours d'ouverture, le président de la République populaire de Chine a souligné que la tolérance, la coexistence, les échanges et l'apprentissage mutuel entre les différentes civilisations jouent un rôle irremplaçable dans l'avancement du processus de modernisation de l'humanité et dans l'épanouissement du jardin de la civilisation mondiale, ainsi que dans l'avenir de tous les pays qui sont aujourd'hui étroitement liés.

Le dirigeant chinois a appelé à défendre les valeurs communes de l'humanité. La paix, le développement, l'équité, la justice, la démocratie et la liberté sont les aspirations communes de tous les peuples, a déclaré Xi Jing Ping.

Il a également souligné que les pays doivent garder l'esprit ouvert pour apprécier les valeurs perçues par les différentes civilisations, s'abstenir d'imposer leurs propres valeurs ou modèles aux autres et s'abstenir d'alimenter les confrontations idéologiques.

Le patrimoine et l'innovation des civilisations doivent être hautement valorisés, a-t-il déclaré.

Les pays devraient exploiter pleinement la pertinence de leur histoire et de leur culture pour l'époque actuelle et faire avancer la transformation créative et le développement innovant de leurs belles cultures traditionnelles, a souligné M. Xi.

La Chine a accueilli pour la première fois un sommet similaire en 2017 et le sommet de 2021 a été suivi par plus de 1.000 délégués de 500 partis de 160 territoires.

Le forum a été organisé dans le contexte des célébrations du 100e anniversaire du PCC et Xi Jinping a appelé à unir les forces et à une coordination plus étroite contre les pratiques unilatérales déguisées en multilatéralisme.

À cette occasion, la réunion s'est tenue par vidéoconférence et a rassemblé des dizaines de présidents et de dirigeants de leurs partis politiques respectifs lors d'une session qui a coïncidé avec la présentation de scénarios de développement économique différents de la dynamique du capitalisme dominant.

Dans le cadre d'un monde multipolaire contre le monde hégémonique, les dirigeants participants ont appelé à des propositions qui soient congruentes avec un développement alternatif pour le bien-être de leurs peuples (Source Telesur).