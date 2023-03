L'ALBA-TCP félicite le peuple et le gouvernement de Cuba pour le résultat des élections

Caracas, 28 mars (ACN) Les États membres de l'Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique-Traité de commerce des peuples (ALBA-TCP) ont félicité le peuple et le gouvernement de Cuba pour les élections démocratiques qui ont eu lieu dimanche.

Un communiqué du bloc d'intégration de l'Amérique latine et des Caraïbes a souligné que l'élection de l'organe le plus élevé du pouvoir d'État sur l'île des Caraïbes est un message clair à la communauté internationale de la maturité et de la continuité de la révolution cubaine et de ses principes.

L'Alliance a réitéré ses félicitations au peuple et au gouvernement cubains pour cette nouvelle élection et a exprimé au président Miguel Díaz-Canel "son soutien et sa solidarité envers la révolution cubaine", tout en lui souhaitant beaucoup de succès au cours de cette nouvelle législature.

Des millions de Cubains se sont rendus dimanche dernier dans les bureaux de vote pour élire les 470 députés de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire (parlement).

En présentant les résultats définitifs du scrutin, la présidente du Conseil national électoral, Alina Balseiro, a souligné que les élections nationales se sont déroulées dans une atmosphère favorable, dans l'ordre et la discipline.

Elle a expliqué que sur le nombre total de bulletins de vote, 90,28 % étaient valides, 6,22 % étaient blancs et 3,50 % étaient nuls.

Elle a ajouté que six millions 164 876 électeurs ont voté, ce qui représente 75,92 % des plus de huit millions 120 000 électeurs qui ont été appelés aux urnes.

Sur son compte Twitter, M. Díaz-Canel a souligné que l'esprit d'unité présent tout au long du processus électoral a été décisif dans le triomphe de dimanche.

"Le peuple a dit le dernier mot. À ce vote, qui est extraordinaire dans les conditions actuelles de la nation et du monde, il n'y a qu'une seule façon de répondre : honorer le peuple", a-t-il déclaré.

Il a ajouté que la nouvelle Assemblée nationale du pouvoir populaire doit relever les énormes défis auxquels la nation est confrontée afin de surmonter la situation économique et sociale actuelle, en légiférant en contact permanent avec ses électeurs. (Source Prensa Latina)