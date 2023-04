Pérou : Un nouveau témoin et des enregistrements téléphoniques compromettent Dina Boluarte

La Havane, 4 avril, (ACN)- Un nouveau témoignage et des enregistrements téléphoniques compromettent davantage aujourd’hui la présidente intérimaire du Pérou, Dina Boluarte, dans une affaire présumée d’opérations de financement électoral.

Lourdes Vizcarreta, collaboratrice de la campagne électorale du parti Pérou Libre - pour lequel Pedro Castillo et Dina Boluarte se sont présentés à la présidence et à la vice-présidence - a déclaré à une chaîne de télévision locale qu'elle avait présenté à Boluarte l'homme d'affaires Henry Shimabukuro.

La présidente avait nié connaître l’homme d’affaires en question, devenu conseiller informel du président Castillo et accusé d’être impliqué dans un service de renseignement parallèle monté par un ressortissant espagnol.

Lourdes Vizcarreta a ajouté que, lors de son premier contact avec Mme. Boluarte, M. Shimabukuro lui avait dit qu'il était un homme d'affaires et qu'il souhaitait collaborer à la campagne du "Pérou Libre".

Interrogée à ce sujet, Mme Boluarte a reconnu qu'elle avait rencontré Vizcarreta à quelques reprises et qu'elle avait pris contact plusieurs fois avec Shimabukuro.

Ce dernier a déclaré qu'il avait soutenu cette campagne en finançant les déplacements de Boluarte dans le pays et en couvrant d'autres dépenses, ce qu'il a confirmé à l'aide de justificatifs de paiement et d'autres preuves.

Les affirmations de Shimabukuro ont été confirmées par Maritza Sanchez, assistante de Boluarte pendant la campagne électorale.

La présidente a également nié connaître Maritza Sanchez mais cette dernière a prouvé le contraire à l'aide d'enregistrements de conversations téléphoniques et de dialogues par messagerie Internet entre elles deux.

D'autre part, la presse a révélé d'autres contacts téléphoniques de Boluarte avec Shimabukuro, et Sanchez, après le deuxième tour des élections, c'est-à-dire lorsque Boluarte avait déjà été élue à la vice-présidence.

La liste, entre les mains du ministère public, a été obtenue par le journal El Comercio et comprend deux appels de Shimabukuro à Boluarte après la victoire aux urnes et 244 appels entre l'homme d'affaires et Sanchez.

