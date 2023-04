Xi Jinping et Lula conviennent de resserrer les liens et d'élargir la coopération

La Havane, 15 avril, (ACN)- Les présidents Xi Jinping et Luiz Inácio Lula da Silva ont convenu à Beijing de développer des liens plus étroits entre la Chine et le Brésil et de profiter des opportunités existantes pour étendre la coopération mutuellement avantageuse à d’autres secteurs.

Un communiqué officiel indique qu'au cours des entretiens de vendredi, les dirigeants ont souligné le potentiel des deux nations à entreprendre des projets favorables à leur développement et à relever ensemble les défis du monde d'aujourd'hui.

Le président chinois a réaffirmé son soutien à l'intégration en Amérique Latine et dans les Caraïbes et il s'est engagé à collaborer avec le Brésil pour assurer le succès du forum Chine-Celac et à consolider les relations de Beijing avec le Mercosur et l'UNASUR.

Lula, pour sa part, a proposé d'augmenter les investissements chinois dans la transformation numérique et la croissance verte, après avoir estimé qu'il était tout aussi important d'avoir des échanges plus importants dans l'éducation et la culture pour favoriser la compréhension mutuelle.

Il a appelé à tirer parti de plateformes telles que les Nations unies, le G20 et le groupe des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) afin de défendre le multilatéralisme, la justice et l'égalité mondiale.

Selon lui, les deux puissances peuvent également contribuer à promouvoir des solutions à des problèmes tels que le changement climatique et un développement plus équilibré.

Pour ce qui est du conflit qui oppose la Russie à l’Ukraine, Lula et Xi Jinping ont convenu de la nécessité de donner la priorité au dialogue et à la négociation pour y mettre fin, et ils ont estimé qu'il était essentiel que davantage de pays contribuent de manière constructive à la recherche d'une solution.

Les présidents ont publié une déclaration commune à l'issue de leur rencontre et ils ont assisté à la signature de 15 accords bilatéraux.

Source : Prensa Latina