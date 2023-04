Kim Jong Un félicite Díaz-Canel pour sa réélection à la présidence de Cuba

La Havane, 19 avril (ACN) Le secrétaire général du Parti des travailleurs de Corée, Kim Jong Un, a félicité mercredi le président cubain Miguel Díaz-Canel pour sa réélection à ce poste par l'Assemblée nationale du pouvoir populaire (Parlement).

Dans une lettre, Jong Un a affirmé que cette décision est un signe de la grande confiance et du soutien du Parti communiste de Cuba (PCC), du gouvernement et du peuple cubains, et une garantie de la continuité de la cause socialiste de l'île, malgré les machinations, les sanctions et les blocus, les subversions de forces hostiles et d'innombrables difficultés.

"Notre Parti, notre gouvernement et notre peuple seront toujours aux côtés du Parti, du gouvernement et du peuple cubains sur la voie de l'accomplissement de la cause socialiste, et consacreront tous leurs efforts au renforcement et au développement des relations stratégiques et de camaraderie, d'amitié et de coopération entre nos deux pays", a déclaré M. Jong Un.

M. Jong Un a souhaité au Premier secrétaire du PCC beaucoup de succès dans son travail important et responsable à la tête du Parti et de l'État. (Source : Prensa Latina)