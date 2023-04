Nicolas Maduro reçoit à Caracas le chef de la diplomatie russe

La Havane, 19 avril, (ACN)- Le président vénézuélien, Nicolas Maduro, a reçu ce mardi à Caracas le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

Au cours de la réunion qui s'est tenue au palais de Miraflores, siège de l’exécutif vénézuélien, Sergueï Lavrov et Nicolas Maduro ont passé en revue la coopération politique et commerciale entre les deux pays.

"Nous irons de l'avant en travaillant sur les questions qui nous unissent", a déclaré le président vénézuélien au diplomate russe. "Je vous vois toujours en mouvement dans le monde. Et toujours avec la vérité", a-t-il ajouté.

Auparavant, le chef de la diplomatie russe s'était entretenu avec la vice-présidente vénézuélienne Delcy Rodriguez et avec son homologue Yvan Gil avec lesquels il a passé en revue les questions stratégiques de coopération entre les deux États et mis en évidence les points communs en matière de politique internationale.

Lors d'une conférence de presse conjointe, le visiteur a déclaré qu'ils s'étaient mis d'accord sur des mesures visant à développer la coopération en matière de commerce et d'investissement, en se basant sur les réalités du monde d'aujourd'hui.

Il a noté qu'ils ont discuté de la situation sur la scène internationale et souligné que le Venezuela est l'un des partenaires les plus fiables au monde, et qu'ils sont unis par des liens de coopération stratégique sur l'agenda international, ainsi que par l'amitié et la sympathie mutuelle.

Le ministère vénézuélien des affaires étrangères soulignait mardi que les relations entre la Russie et le Venezuela constituaient "une alliance solide" qui ne cesse de se développer.