Díaz-Canel souligne la visite d’un dirigeant du PCC en Chine

La Havane, 27 avril (ACN) Le président Miguel Díaz-Canel a considéré aujourd'hui la visite du secrétaire de l'Organisation du Parti communiste de Cuba (PCC), Roberto Morales, en Chine comme un échange important et un symbole d'amitié.

"Une visite qui est aussi une expérience d'apprentissage", a déclaré le président sur son compte Twitter officiel.

Morales, accompagné d'une délégation, a entamé le 27 avril une visite en Chine dans le cadre d'une tournée en Asie, qui sera une nouvelle occasion d'élever le dialogue politique au plus haut niveau et de contribuer au développement continu des relations économiques, commerciales, financières et de coopération.

Le dirigeant s'est entretenu avec de hauts responsables tels que le premier ministre Li Qiang, Cai Qui, membre du comité permanent du bureau politique du Parti communiste chinois (PCC), et Wang Yi, responsable des affaires étrangères du comité central du Parti communiste chinois (PCC).

Il a également inauguré le cinquième séminaire théorique entre le PCC et le PCC et, à l'issue de cette activité, deux accords ont été signés avec une extension de cinq ans chacun et avec effet immédiat, afin d'étendre la coopération entre ces formations de parti et également la jeunesse des deux pays.

Il a également visité des sites d'intérêt historique, culturel et social dans la capitale chinoise, Beijing, et à Shanghai (Source:PL).