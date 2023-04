Lula appelle à un cessez-le-feu pour faciliter la paix en Ukraine

La Havane, 27 avril, (ACN)- Le président du Brésil, Luiz Inacio Lula da Silva, a plaidé à Madrid pour un cessez-le-feu afin de frayer le chemin vers la paix en Ukraine.

S'exprimant lors d'un déjeuner organisé par le roi Felipe VI au palais royal de Madrid, le dirigeant brésilien a souligné que "sans cessez-le-feu, il n'est pas possible de continuer" et il a exprimé son désir de concevoir un forum de pays pour promouvoir la paix.

Son initiative est mal accueillie par l'Union européenne et les États-Unis, qui considèrent le Brésil comme un pays stratégique devant adopter une position plus claire.

Répondant quelque peu aux propos de Felipe VI sur la nécessité pour tous de défendre la paix, le président brésilien a qualifié de tragédie une guerre au cœur de l'Europe.

Lula a d’autre part confirmé ses efforts afin de positionner de nouveau le Brésil dans le concert des nations.

Par ailleurs, le chef de la diplomatie brésilienne, Mauro Vieira a souligné la volonté de voir le Venezuela pleinement réintégré dans le concert sud-américain et latino-américain.

"Nous allons bientôt permettre à la Bolivie de rejoindre le Mercosur et nous ferons tout notre possible pour inclure le Venezuela dans l'accord pendant la présidence tournante que le Brésil assumera au second semestre 2023", a annoncé Mauro Vieira lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue espagnol, José Manuel Albares.

Il s'agit d'une nation ayant une grande influence géographique en Amazonie, avec des ressources pétrolières extraordinaires, et le souhait de Nicolas Maduro de voir les sanctions levées est une demande qui devrait être analysée par l'Union européenne (UE), a-t-il ajouté.

Il a d’autre part salué la conversation téléphonique entre le président chinois, Xi Jinping et son homologue ukrainien, Volodimir Zelenski.

Comme le président Lula l'a déjà répété, le Brésil veut la paix comme élément substantiel pour le développement économique de la communauté internationale, a fait remarquer Mauro Vieira.

De son côté, le chef de la diplomatie espagnole a critiqué l’opération militaire russe en Ukraine mais il a également salué le contact téléphonique entre les présidents Xi Jinping et Zelenski.

L'Espagne accorde de l'importance à une paix juste dans le respect absolu des postulats des Nations unies ; nous apprécions la participation de la Chine à cet égard, un acteur qui est membre du Conseil de sécurité, a ajouté M. Albares.

