AMLO déclare qu’il ne cédera pas la présidence de l'Alliance du Pacifique au Pérou

La Havane, 16 mai, (ACN)- Le président mexicain, Andrés Manuel Lopez Obrador, a réaffirmé ce lundi qu'il ne céderait pas la présidence tournante de l'Alliance du Pacifique au gouvernement péruvien.

Répondant à la question d’un journaliste lors de sa conférence de presse matinale, il a souligné qu'il ne pouvait pas céder la présidence de l'Alliance du Pacifique au Pérou parce que Dina Boluarte n'est ni légalement ni légitimement présidente de ce pays, mais une usurpatrice.

Que Madame sache, a-t-il dit, qu'en 2024, je me retire. Je ferme mon cycle et je ne participerai plus à la politique, à quoi que ce soit. Il a ainsi répondu à l'accusation d'ingérence politique de Boluarte. Le président Lopez Obrador a souligné que le poste de la présidence du Pérou appartient constitutionnellement à Pedro Castillo, injustement emprisonné dans ce pays.

Source : Prensa Latina