Morena remporte le gouvernement dans l'État de Mexico et le PRI à Coahuila

Mexico, 5 juin (ACN) La candidate de la coalition au pouvoir, Delfina Gómez, a remporté le poste de gouverneur de l'État de Mexico (Edomex), et le candidat de l'alliance de l'opposition, Manolo Jimenez, a remporté le poste de gouverneur de Coahuila, lors d'une élection sans surprise.

Il s'agit d'un décompte préliminaire avec des résultats préliminaires qui devront être confirmés dans pas moins d'une semaine avec le décompte définitif, mais les conclusions avancées par l'Institut national électoral (INE) ne suscitent pas beaucoup de doutes.

Le décompte rapide, avec une précision de 95 %, prévoyait la victoire de M. Gómez avec une part de voix comprise entre 52,1 et 54,2 %, tandis que le candidat d'Alianza Va por México obtenait entre 43 et 45,2 %.

La marge de plus de 55 % avec laquelle Jiménez a gagné à Coahuila était dans les calculs, avec lesquels le Parti Révolutionnaire Institutionnel (PRI) a empêché une rupture dans ses 94 années consécutives de gouvernement dans cet état, surtout après que la coalition Juntos Haremos Historia, avec Morena à l'avant-plan, soit arrivée aux élections divisée.

Ce qui est vraiment historique, c'est que le PRI a perdu son principal bastion, Edomex, qui a toujours été sous son hégémonie depuis 1929, lorsque son premier gouverneur, le militaire Filiberto Gómez, a remporté le poste de gouverneur.

Il en va de même pour le fait que Delfina Gómez sera la première femme à occuper ce poste dans l'État fédéral le plus peuplé du Mexique, qui compte près de 17 millions d'habitants.

La présidente de l'INE, Guadalupe Taddei, a appelé les dirigeants des partis politiques et les candidats à rester courtois et à accepter les résultats préliminaires jusqu'à ce qu'ils soient confirmés.

La ministre a qualifié les élections de "très réussies", bien qu'il y ait eu un peu plus d'une vingtaine de plaintes pour violations, mais rien d'assez grave pour invalider les résultats obtenus.

Lors des élections dans les deux États, les représentants des partis politiques étaient présents dans presque tous les bureaux de vote, ce qui a battu des records historiques, puisque seuls 150 bureaux ont été signalés sans représentation des partis, ce qui nous donne l'impression que le travail effectué a eu ses meilleurs effets.

Taddei Zavala a conclu que le travail effectué par les conseillers électoraux a été de grande qualité.

Il faut attendre des analyses plus sérieuses et moins passionnées que celles d'aujourd'hui, dans le feu d'une course dont l'enjeu est considérable pour la coalition d'opposition, en particulier le Parti Révolutionnaire Institutionnel (PRI), qui n'a plus qu'un seul gouverneur, celui de Coahuila, après avoir perdu sa candidate à Edomex, Alejandra del Moral.

Cela l'affaiblit dans la lutte pour le leadership de la coalition Va por México menée par ses principaux dirigeants, Marcos Cortés du Parti d'action nationale (PAN) et Alejandro Moreno du PRI, dont le pouvoir de maintenir un équilibre précaire ne repose que sur ses 49 sièges à la Chambre des députés et 13 au Sénat, auxquels s'ajoutent ceux qu'il détient dans les assemblées des États fédérés.

Cela l'affecte également beaucoup, en particulier dans la perspective des élections générales de juillet 2024, car la perte de l'État de Mexico peut contribuer aux prédictions selon lesquelles sa présence dans les deux chambres législatives et les assemblées d'État diminuera l'année prochaine. (Source:PL)