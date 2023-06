Le système financier international, fruit d’un consensus passé : Emmanuel Macron

La Havane, 23 juin, (ACN)- Le Sommet pour un nouveau pacte financier mondial s'est ouvert ce jeudi à Paris en présence de chefs d'Etat et de gouvernement, des représentants d'organisations internationales et d'institutions financières internationales. Ce sommet de deux jours est consacré à repenser l'architecture financière internationale face aux multiples défis notamment l'inégalité sociale et le dérèglement bio-climatique.

Le système financier international "est le fruit d'un consensus passé, qui a su montrer son efficacité", mais qui "n'est plus tout à fait adapté, et qu'il faut réaligner sur nos objectifs", a affirmé le président Macron dans son discours d'ouverture du sommet, convoqué à son initiative et proposée en novembre dernier au sommet du G20 à Bali.

Le président français a proposé quatre principes. D'abord, aucun "ne doit avoir à choisir entre la réduction de la pauvreté et la protection de la planète". Ensuite, le choix du chemin de chaque pays est singulier et souverain, "il n'y a pas un modèle unique", a indiqué M. Macron.

Après, il faut "un choc de financement public" pour "investir beaucoup plus" afin de relever les défis de la pauvreté, de la bio-diversité et du climat. Enfin, une plus forte mobilisation du secteur privé qui permettra d'avoir plus de liquidité en faveur des pays vulnérables, a souligné le président français.

Six tables rondes thématiques sont organisés dans le cadre du sommet, couvrant l'évolution des banques multilatérales de développement, les nouveaux partenariats, les droits de tirages spéciaux, la mobilisation du secteur privé, les financements innovants, ainsi que les données financières.

"Cette réunion doit être celle des solutions (...), des solutions concrètes qui doivent changer la vie sur le terrain des pays qui font face à ces défis", a-t-il conclu.