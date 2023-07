Cuba réitère son inestimable solidarité avec la Palestine

La Havane, 5 juil (ACN) Cuba affirme sa solidarité inébranlable avec le gouvernement et le peuple palestiniens et soutient l'entrée de la Palestine comme membre à part entière des Nations Unies, a déclaré ce mercredi à Bakou le premier vice-ministre des Affaires étrangères de Cuba, Gerardo Peñalver.

Lors de son intervention à la réunion ministérielle du Mouvement des non-alignés qui se tient dans la capitale azerbaïdjanaise, le diplomate cubain a réaffirmé le soutien de la nation caribéenne à une solution globale, juste et durable du conflit israélo-palestinien.

Sur la base de la création de deux États, qui permettraient au peuple palestinien d'exercer son droit à l'autodétermination et d'avoir un État indépendant et souverain sur les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, et qui garantirait le droit au retour des réfugiés, a-t-il souligné.









Gerardo Peñalver a ajouté que "le peuple palestinien continue d'être victime de l'agression d'Israël, qui envahit ses terres, détruit ses infrastructures et assassine son peuple, avec la complicité et le soutien du gouvernement nord-américain.

Les violations du droit international humanitaire subies par le peuple palestinien sont inacceptables, a-t-il ajouté.

"L'article 49 de la quatrième Convention de Genève continue d'être violé lorsque, dans la seule zone de Jérusalem-Est, plus d'un tiers des terres des Palestiniens ont été expropriées pour construire des colonies israéliennes", a conclu le représentant cubain.