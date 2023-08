Brésil : Lula promet une croissance économique qui surprendra le FMI

La Havane, 2 août, (ACN)- Le président Luiz Inacio Lula da Silva a promis ce mardi pour le Brésil une croissance économique solide et fiable, à l'encontre de toutes les projections du FMI.

"Je suis un homme optimiste" et "lorsque les gens se rendent compte que l'économie fonctionne, des emplois commencent à apparaître, les salaires commencent à augmenter, l'inflation commence à baisser. Les gens commencent à se rendre compte que les choses s'améliorent pour eux", a déclaré Lula dans son émission hebdomadaire sur les réseaux sociaux.

"Le FMI va se tromper avec toutes ses déclarations sur le PIB. Le Brésil va connaître une croissance solide et fiable", a-t-il insisté.

En mai, le FMI avait revu à la baisse ses prévisions de croissance pour le géant sud-américain cette année, les ramenant à 0,9 %.

Toutefois, le 31 juillet, l'institution a prévu une augmentation de 2,1 % pour l'économie brésilienne en 2023.

"Et plus important encore que la simple croissance, a ajouté le président, nous allons réaliser une croissance distributive. Il s'agit de croître, mais aussi de distribuer... de sorte que la vie des gens s'améliore en fonction de la croissance du pays. C'est ce qui intéresse les gens et c'est ce qui va se passer".

Le fondateur du Parti des travailleurs a estimé que cette croissance n'est pas un miracle, mais le fruit d’une détermination.

Il a considéré l'inclusion sociale comme le fil conducteur du développement du Brésil.

Source: Prensa Latina