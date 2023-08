Colombie : Les ministres resserrent les rangs autour du président Petro

La Havane, 8 août, (ACN)- Le cabinet des ministres du gouvernement colombien a confirmé son soutien au président Petro dans un communiqué à l’occasion de la première année de son mandat.

"Les idées de changement ont imprégné l'âme nationale", soulignent les ministres du Pacte historique dans le texte.

Ils ont assuré qu'après un an de mandat, la Colombie connaît une croissance économique, l'investissement direct étranger progresse, l'inflation diminue, tout comme le chômage, et le déficit fiscal se réduit.

"Sur le plan politique, nous discutons constamment avec les communautés et même les protestations sociales sont résolues par le dialogue et non par la violence, nous avons une réforme fiscale progressive et un plan de développement conforme à notre programme de gouvernement", font-ils remarquer dans leur bilan.

"Nous avons acheté deux fois plus de terres pour les paysans en un an que le gouvernement précédent en quatre ans, et nous voyons déjà des résultats dans la relance de l’industrialisation, la croissance du tourisme, le logement, l'eau potable, la connectivité et la transition énergétique", ont-ils souligné.

Les ministres ont d’autre part mis en avant que la déforestation en Amazonie diminue et que le monde reconnaît le président comme un leader environnemental dans la lutte contre le changement climatique.

Ils ont souligné que toutes leurs énergies sont concentrées sur la construction ensemble d’une paix totale et sur la consolidation de la démocratie.

"Président, continuez à montrer l'exemple et à défendre vos idées, car à vos côtés, des millions de Colombiens comprennent ce que signifie être une puissance mondiale pour la vie", ont-ils insisté dans le communiqué.

Source : Prensa Latina