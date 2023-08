La Serbie commémore le 97e anniversaire de la naissance de Fidel Castro

La Havane, 15 août (RHC) Le 97e anniversaire de la naissance du leader historique de la Révolution, Fidel Castro Ruz (13 août), a été commémoré avec la participation du Mouvement cubain de solidarité en Serbie et des Cubains vivant dans ce pays des Balkans.

Lors de la réunion, la peinture murale de Fidel et Che a été réinaugurée dans le parc de l'amitié du Nouveau Belgrade, tout près du monument au feu éternel et de l'arbre planté par le commandant en chef en 1986, à l'occasion de sa visite en Yougoslavie.

Les orateurs, représentant l'Union de la Jeunesse Communiste et le Nouveau Parti Communiste de Yougoslavie et la Société d'Amitié Serbe-Cubaine de Belgrade, ont rappelé l'extraordinaire validité de la pensée et de la pratique anti-impérialiste de Fidel et sa solidarité avec les causes justes.

Ils ont une fois de plus démontré la combativité des amis de Cuba en Serbie dans la lutte pour l'élimination du blocus économique, commercial et financier des États-Unis et l'inscription injuste de Cuba sur la liste des pays qui soutiennent le terrorisme.

Sveto Dobrijević, président de la Société d'amitié serbo-cubaine de Belgrade, a lu une lettre envoyée par l'Institut pour l'amitié avec les peuples (ICAP), reconnaissant le travail effectué par le Mouvement de solidarité en Serbie en faveur de la révolution cubaine.

Pour sa part, l'ambassadeur cubain Leyde Ernesto Rodriguez a remercié l'organisation de jeunesse et le Nouveau Parti Communiste de Yougoslavie, la Société d'Amitié Serbe-Cubaine et les artistes qui ont restauré la peinture murale.

Il a également salué la présence de députés représentant le Groupe parlementaire d'amitié avec Cuba à l'Assemblée nationale, le Mouvement socialiste, le Réseau d'intellectuels et d'artistes pour la défense de l'humanité - section serbe, l'ambassadeur de Palestine en Serbie et les Cubains résidents. (Source : Cubadebate)