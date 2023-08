Les honneurs devant la statue de Fidel clôturent les hommages pour son anniversaire au Pérou

Lima, 15 août (RHC) Les meetings commémoratifs au Pérou pour le 97e anniversaire du leader historique cubain Fidel Castro ont culminé ce mardi avec un hommage devant la statue de l'homme d'état révolutionnaire, à la Fédération des Travailleurs de la Construction.

Un à un, la quasi-totalité des partis et organisations progressistes solidaires de Cuba ont déposé des hommages floraux devant l'effigie de Fidel Castro, qui le commémore dans la cour du siège de l'organisation syndicale, l'une des plus importantes du pays.

Parmi les participants figuraient des dirigeants et des parlementaires des organisations Perú Libre, Nuevo Perú, des partis communistes Peruano et Patria Roja, Vientos del Pueblo, Pueblo Unidos et d'autres.

La Ligue parlementaire d'amitié Pérou-Cuba, le Comité national de coordination pour la solidarité binationale, la Fédération des travailleurs de la construction et le Syndicat unitaire des travailleurs de la construction et d'autres organisations ont également participé.

Des représentants des ambassades de Bolivie et du Venezuela et d'autres membres du corps diplomatique étaient également présents.

Le chargé d'affaires de l'ambassade de Cuba au Pérou, Carlos Portela, a déclaré que, malgré le départ du leader révolutionnaire, "sa présence est toujours aussi palpable et immense".

Il a souligné que le révolutionnaire nicaraguayen Tomás Borge partageait l'anniversaire de Fidel et une amitié intime.

Les Cubains, a-t-il ajouté, "considèrent Fidel comme un membre de notre famille, de notre foyer, il est comme un père bien-aimé, sage et vénérable, et il ne fera jamais partie du passé".

Fidel, a-t-il poursuivi, vit dans la solidarité des peuples, dans les brigades médicales cubaines qui sauvent des millions de vies dans le monde et dans les enseignants qui ont alphabétisé des dizaines de pays avec la méthode cubaine Yo Sí Puedo.

Il y a aussi les scientifiques de l'île capables de mettre au point cinq vaccins contre le COVID-19 et les centaines de milliers de professionnels de la santé diplômés à Cuba, de nationalités les plus diverses, a affirmé le diplomate.

Il a ajouté que Fidel vit également dans le peuple péruvien, car il a été le premier à donner son sang pour les blessés du tremblement de terre de 1970, qui est arrivé avec une brigade médicale, et plus tard, la construction de six hôpitaux entièrement équipés dans les régions touchées.

Il a souligné les liens historiques entre le Pérou et Cuba et a cité en exemple la lutte du Péruvien Leoncio Prado et de son frère Grocio pour l'indépendance de Cuba, ainsi que la position digne et de principe du ministre des affaires étrangères Raúl Porras Barrenechea, qui a refusé de voter une résolution visant à bloquer Cuba lors de l'assemblée de l'OEA qui s'est tenue en 1962 au Costa Rica. Le président du Comité de coordination de la solidarité Pérou-Cuba, Nicolás Aguilar, et le dirigeant syndical de la construction, Jeremías Escalante, ont également rendu hommage à Fidel Castro.

L'ancienne ambassadrice du Nicaragua au Pérou, Marcela Pérez Silva, compagne de Tomás Borge, a souligné la longue amitié entre Borge et Fidel Castro et l'importance du livre Un grano de maíz, écrit par l'intellectuel nicaraguayen sur la base d'une conversation avec le dirigeant cubain (Source : Prensa Latina).