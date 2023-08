Santiago Peña prête serment en tant que nouveau président du Paraguay

La Havane, 16 août, (RHC)- Santiago Peña, du parti Colorado, a prêté serment ce mardi en tant que nouveau président de la République du Paraguay devant le Congrès national pour la période 2023-2028.

Après son investiture, il a prononcé un discours dans lequel il a demandé la contribution de ses partisans et de ses détracteurs pour construire une "nation meilleure".

Il a également remercié son parti et son président, Horacio Cartes, pour leur soutien "malgré leurs différences".

Il a déclaré qu'il s'engageait à promouvoir une éducation fondée sur des valeurs et non sur des "idées en conserve", tout en affirmant sa volonté d'établir "des ponts de dialogue et de coopération avec tous les secteurs afin de parvenir à des accords avantageux pour le pays".

Les analystes s'accordent à dire que le nouveau gouvernement, qui succède à Mario Abdo Benítez, est confronté à un scénario complexe, marqué par le développement du trafic de drogue, de la corruption et d'une inflation élevée.

C'est précisément en raison de ce panorama que les membres du mouvement "L’autre 15 août" ont organisé une manifestation pour réclamer, entre autres, des salaires équitables, le respect des droits du travail et des pensions décentes.

Après avoir défilé sur de grandes artères d’Asunción, ils se sont rassemblés Place d’Italie pour exiger aussi des améliorations dans les systèmes de santé, d'éducation et d'alimentation afin de garantir l'égalité des chances.

Les travailleurs du pays voient leurs droits violés, c'est pourquoi ils appellent à l'unité de tous les secteurs pour renverser la situation, a déclaré le secrétaire général du Parti communiste paraguayen, Najeeb Amado, au sujet des manifestations de ce mardi dans la capitale paraguayenne.

Parmi les participants à cette mobilisation figuraient l'Action syndicale classique, le Parti de la participation citoyenne et la Plate-forme sociale des droits de l'homme, de la mémoire et de la démocratie.