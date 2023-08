Abel Prieto a rencontré des diplomates cubains au Nicaragua (+Photos)

Managua, 15 août (ACN) Le célèbre intellectuel cubain Abel Prieto s'est réuni mardi à Managua avec des membres de l'ambassade cubaine au Nicaragua, avec lesquels il a abordé des questions d'intérêt politique, économique et culturel.

Au siège diplomatique de La Havane à Managua, le président de la Casa de las Americas a informé les participants de la situation économique à laquelle Cuba est actuellement confrontée en raison de l'intensification du blocus américain.









Il a mentionné les campagnes médiatiques et les mensonges orchestrés par la nation nord-américaine à l'encontre de la plus grande des Antilles, qui cherchent à délégitimer le siège économique, commercial et financier que Washington impose à La Havane depuis plus de six décennies.

De même, il a fait référence à la campagne "Cuba vit et résiste", qui a été lancée la semaine dernière et qui vise à atteindre un million de signatures à remettre en décembre au président américain Joe Biden, et à exiger l'exclusion de l'île de la liste des pays soutenant le terrorisme.

Il a souligné l'importance de l'unité à l'heure actuelle en tant qu'outil fondamental pour défendre le processus révolutionnaire cubain.





Dans le cadre de son séjour à Managua, il a reçu ce matin de l'Université nationale autonome du Nicaragua (UNAN-Managua) le titre de docteur honoris causa en sciences humaines.

En outre, dans l'auditorium Fernando Gordillo du centre d'études supérieures susmentionné, l'écrivain cubain et plusieurs panélistes ont participé à une conversation au cours de laquelle ils ont discuté, entre autres, de l'héritage politique et culturel de Fidel Castro et de Tomás Borge.

Prieto est arrivé au Nicaragua samedi dernier à l'invitation du gouvernement sandiniste pour participer, entre autres activités, à la commémoration des 93e et 97e anniversaires de naissance du membre fondateur du Front sandiniste de libération nationale, Tomás Borge, et du leader historique de la révolution cubaine, Fidel Castro.

Dans le cadre de sa visite dans ce pays d'Amérique centrale, le député de l'Assemblée nationale cubaine du pouvoir populaire a visité des lieux d'intérêt économique, politique et culturel dans les départements de Chinandega, León, Masaya et Granada (Source : Prensa Latina).