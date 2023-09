Argentine : hommage aux étudiants victimes de la dictature

Buenos Aires, 15 sept (ACN) Des centaines de jeunes et de membres d'organisations sociales, politiques et syndicales marcheront ce vendredi dans la ville de La Plata pour se souvenir des victimes de la Nuit des Crayons, pendant la dernière dictature civile-militaire en Argentine (1976-1983).

Le 16 septembre 1976 et dans les jours qui ont suivi, des étudiants âgés de 18 ans et moins ont été enlevés, torturés et assassinés dans la ville par des membres de la police de la province de Buenos Aires.

La plupart des garçons étaient membres de l'Unión des Lycéens, un groupe appartenant au mouvement péroniste de gauche, et de la Juventud Guevarista, une branche du Partido Revolucionario de los Trabajadores (Parti révolutionnaire des travailleurs).

Certains d'entre eux avaient participé un an plus tôt aux mobilisations visant à réclamer le ticket d'entrée pour les étudiants de l'enseignement secondaire.

Gustavo Calotti, Emilce Moler, Patricia Miranda et Pablo Díaz ont survécu à cet événement, considéré comme du terrorisme d'État.

Claudia Falcone, Francisco López, María Clara Ciocchini, Horacio Ungaro, Daniel Racero et Claudio de Acha sont toujours portés disparus.

Depuis 2014, cette date est commémorée comme la Journée nationale de la jeunesse.

Pour cette journée, une mobilisation est prévue au départ de la Plaza Italia à La Plata et se terminera près du ministère des travaux publics de Buenos Aires sous le slogan "La Patria se recupera con el FMI (Fondo Monetario Internacional) fuera" (La Patrie se redresse avec le FMI (Fonds Monétaire International) dehors).

Les participants dénonceront également les intentions des candidats à la présidence Javier Milei La Libertad Avanza (La liberté avance) et Patricia Bullrich Juntos por el Cambio (Ensemble pour le Changement) de supprimer l'éducation publique (Source:PL).