L'ONU pour les solutions de développement, l'ambition climatique et les pandémies

Nations Unies, 20 septembre (ACN) Les efforts mondiaux dans la recherche de solutions pour financer le développement, la crise climatique et la lutte contre les pandémies seront entendus aujourd'hui à l'ONU lors du début de la troisième journée du segment de haut niveau.

Le président cubain Miguel Díaz-Canel participera à trois des principaux événements consacrés à ces questions, qui sont considérées comme les plus importantes de cette importante réunion qui rassemble les dirigeants des 193 États membres.

Le président s'exprimera en tant que président du G77 et de la Chine lors du dialogue de haut niveau sur le financement du développement, une réunion qui vise à fournir des orientations sur la mise en œuvre du programme d'action d'Addis-Abeba.

Ce cadre définit des lignes directrices pour la mobilisation des ressources sur la voie des objectifs de développement durable (ODD), tout en identifiant les progrès, les défis et les actions à venir.

Dans le même ordre d'idées, le sommet sur l'ambition climatique présentera trois voies d'accélération face à cette crise : l'ambition, la crédibilité et la mise en œuvre, afin de discuter de la meilleure façon de faire passer le monde des combustibles fossiles aux énergies vertes.

L'événement mettra en lumière les dirigeants qui ont répondu à l'appel en faveur d'une action accélérée, y compris Cuba.

Dans son appel, le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a reconnu les participants comme des pionniers d'une "action climatique crédible, sérieuse et nouvelle et de solutions fondées sur la nature qui feront la différence et répondront à l'urgence climatique".

Une autre réunion importante pour la délégation cubaine sera la réunion de haut niveau sur la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies, organisée par l'Organisation mondiale de la santé en collaboration avec les Nations unies, à la recherche de la voie à suivre pour des fléaux et des économies durables à l'avenir.

Sous le thème "Reconstruire la confiance et raviver la solidarité mondiale", le débat général se poursuivra lors de sa deuxième journée de travail avec la participation de représentants de haut niveau et dans le but de discuter des mesures à prendre pour accélérer les progrès vers la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD).

Les jours suivants seront consacrés à des réunions ministérielles telles que la réunion préparatoire du sommet du futur, qui se tiendra le 21 septembre et dont l'objectif est de forger un nouveau consensus mondial sur la préparation aux risques et aux opportunités des décennies à venir.

Des réunions sur la couverture sanitaire universelle et la lutte contre la tuberculose se tiendront également les 21 et 22 septembre, respectivement (Source : Prensa Latina).