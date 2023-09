Une délégation parlementaire cubaine conclut sa visite au Viêt Nam

Hanoi, 20 sept (ACN) La visite d'une délégation de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire (ANPP) de Cuba, conduite par sa vice-présidente Ana María Mari Machado, s'est achevée mercredi par un hommage au héros de l'indépendance vietnamienne Ho Chi Minh.

La délégation de parlementaires cubains a visité le mausolée érigé sur la place Ba Dinh de la capitale, où repose la dépouille du père de l'indépendance nationale, puis la maison sur pilotis construite en 1958 à l'arrière du palais présidentiel, qui fut son lieu de résidence et de travail.

La parlementaire cubaine et sa suite, qui participaient ici à la neuvième conférence mondiale des jeunes parlementaires, ont effectué la veille une visite de travail dans la province septentrionale de Bac Ninh, où ils ont été reçus par le secrétaire du comité du parti communiste vietnamien, Nguyen Anh Tuan.

La dirigeante a déclaré que la présence de cette délégation ouvrirait des possibilités d'établir de nouveaux canaux de coopération entre Bac Ninh et les localités cubaines et a exprimé l'aspiration du groupe Dabaco Vietnam à rechercher et à coopérer avec des entreprises cubaines dans le domaine de la production agricole de haute technologie et des vaccins.

Elle s'est également engagée à créer les conditions permettant aux entités de Bac Ninh de coopérer, d'investir, de produire et de faire des affaires dans les domaines où Cuba possède des atouts, contribuant ainsi à consolider les liens bilatéraux, a rapporté l'agence de presse VNA.

Durant son séjour dans la capitale, la vice-présidente de l'ANPP a eu des entretiens avec le vice-premier ministre Le Minh Khai et son homologue de l'Assemblée nationale du Vietnam, Tran Quang Phuong.

Minh Khai a déclaré que la présence des députés cubains revêtait une signification particulière puisque les deux pays célèbrent le 60e anniversaire de la fondation du Comité cubain de solidarité avec le Sud-Vietnam et le 50e anniversaire de la première visite au Vietnam du leader historique de la révolution cubaine, Fidel Castro.

Le chef adjoint du gouvernement a également exprimé son espoir de voir le Viêt Nam et Cuba continuer à promouvoir la coopération, afin que leurs relations deviennent plus profondes, plus substantielles et plus efficaces.

La rencontre entre Ana María Mari Machado et Quang Phuong a porté sur des questions d'intérêt mutuel, sur les préparatifs de la prochaine visite du président de l'ANPP, Esteban Lazo, et sur le contenu de la conférence interparlementaire prévue entre le Vietnam et Cuba, qui pourrait avoir lieu en 2024. (Source:PL)