La Syrie et l'ONU discutent des besoins humanitaires de la population

Damas, 24 sept (ACN) Les défis humanitaires auxquels fait face le peuple syrien ont été au centre des discussions entre le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, et le vice-ministre syrien des Affaires étrangères désigné, Bassam Sabbagh, a-t-on appris aujourd'hui à Damas.

Selon les médias nationaux, le diplomate syrien a réaffirmé, lors de la réunion tenue dans le cadre de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU, que la principale cause de la situation économique et humanitaire difficile était les mesures coercitives unilatérales et illégales imposées par les États-Unis et l'Union européenne.

Il a condamné les agressions israéliennes répétées sur le territoire syrien, dénonçant le fait qu'elles visent des installations civiles vitales telles que des aéroports, des ports et des quartiers résidentiels.

Le diplomate a remercié le Secrétaire général d'avoir levé des fonds d'urgence pour aider la Syrie après le tremblement de terre dévastateur qui a frappé le nord-ouest du pays en février.

Pour sa part, M. Guterres a déploré les souffrances croissantes des Syriens et s'est dit préoccupé par leurs besoins humanitaires. L'ONU s'est engagée à poursuivre sa coopération avec le gouvernement pour s'assurer que l'aide humanitaire parvienne à tous les Syriens, a-t-il déclaré.

Il a également discuté avec Mirjana Egger, présidente du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), des moyens de renforcer la coopération entre le gouvernement et l'organisation afin d'améliorer la réponse humanitaire aux besoins des Syriens. (Source : Prensa Latina).