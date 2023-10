La Russie contribue à la sécurité alimentaire en Amérique latine

La Havane, 3 octobre, (ACN)- Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a rappelé la contribution de la Russie à la résolution des problèmes de sécurité alimentaire en Amérique Latine.

Dans un message vidéo adressé aux participants de la Conférence parlementaire Russie-Amérique latine, il a mis l’accent sur la tradition de relations amicales entre la Russie et les pays latino-américains et caribéens.

"Notre pays a toujours sympathisé avec les aspirations des peuples d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, du Mexique et des Caraïbes à trouver une véritable liberté et une véritable souveraineté, à prendre leur destin en main", a déclaré M. Lavrov.

"Malgré la situation géopolitique difficile, notre interaction est maintenue grâce à un dialogue politique et interparlementaire constant, et la coopération entre les ministères et les agences se poursuit", a-t-il déclaré.

Les échanges commerciaux, économiques et humanitaires, ainsi que les liens scientifiques et éducatifs, n'ont pas cessé", a souligné le chef de la diplomatie russe.

Sergueï Lavrov a noté que la Russie et les pays de la région "sont unis par un engagement ferme en faveur de la démocratisation de la communication interétatique" et de sa construction sur la base des principes universellement reconnus du droit international.

"Nous sommes des partisans convaincus du respect de la diversité culturelle et civilisationnelle des peuples du monde, de leur droit à déterminer eux-mêmes les moyens et les modèles de développement politique et socio-économique", a souligné le ministre russe des Affaires étrangères.