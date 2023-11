Lula : la trêve entre Israël et le Hamas pourrait ouvrir la voie à la paix

La Havane, 23 novembre, (ACN)- Le président brésilien, Luiz Inacio Lula da Silva, s’est montré optimiste au sujet de la trêve décidée entre Israël et le mouvement palestinien Hamas.

"J'espère que cet accord ouvrira la voie à une solution politique et durable à ce conflit et à la reprise du processus de paix entre Israël et la Palestine", a déclaré Lula lors d'une réunion virtuelle du G20.

La veille, Israël et le Hamas ont négocié une trêve de quatre jours. Cet accord impliquait l'échange de la libération d'otages israéliens, pour la plupart des femmes et des enfants, et la libération de prisonniers palestiniens, également des femmes et des enfants.

Lula a également déclaré que cette question nécessiterait de la "bonne volonté", et pas seulement de la part des pays concernés.

"Cette série de défis nécessitera une volonté politique et une détermination de la part des dirigeants de tous les pays et des organisations internationales", a-t-il déclaré.

Il a ajouté que, par le dialogue, "nous devons remettre le monde sur la voie de la paix et de la prospérité".

Le 1er décembre, le Brésil prendra la présidence du G20, un bloc des 20 plus grandes économies du monde, actuellement dirigé par l'Inde.

Source : Prensa Latina