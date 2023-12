Convocation d'une réunion contre le blocus de Cuba en Europe

Paris, 8 déc (ACN) La chaîne Europe pour Cuba a confirmé aujourd'hui qu'elle tiendra sa deuxième réunion internationale de solidarité avec l'île et de condamnation du blocus américain dans la ville espagnole de Bilbao du 26 au 28 janvier, un forum qui définira de nouvelles actions contre cette politique.

Les coordinateurs de la plateforme, José Antonio Toledo, Haydeline Díaz et Patricia Pérez, ont expliqué à Prensa Latina ce qu'ils attendaient de cet événement, auquel devraient participer plus de 150 délégués.

Des parlementaires et des représentants d'associations de solidarité, de syndicats et de forces politiques animeront l'événement de Bilbao, qui fera le point sur les activités organisées l'année dernière par la chaîne, après la première réunion qui s'est tenue début 2023 à Séville.

Bien qu'il s'agisse d'un forum européen, la participation des délégations latino-américaines sera importante, selon les coordinateurs de la chaîne.

Selon Toledo, Díaz et Pérez, les actions de dénonciation et de rejet du blocus économique, commercial et financier imposé par les États-Unis à Cuba seront au centre des débats, qui incluront également le soutien à des causes telles que celles du Venezuela et de la Palestine, qui fait actuellement l'objet d'une nouvelle agression israélienne.

Au cours des neuf derniers mois, la chaîne Europe for Cuba a développé la campagne "Tsunami contre le blocus", qui culminera précisément à Bilbao, après avoir parcouru plusieurs continents avec des messages sur les réseaux sociaux, des mobilisations et des envois de cargaisons de solidarité à la nation antillaise.

Selon les organisateurs, la deuxième rencontre internationale de solidarité avec l'île se terminera par une déclaration finale, qui reprendra les consensus et les activités convenus.

Le programme de l'événement comprend des hommages aux leaders révolutionnaires Fidel Castro (1926-2016) et Hugo Chávez (1954-2013), ainsi qu'un hommage floral au héros national cubain José Martí (1853-1895), à l'occasion du 171e anniversaire de sa naissance, le 28 janvier (Source:PL).